2020-01-20T15:35:51+03:00
Общество

Белгородская область переходит на авоськи

Власти региона хотят к 2022 году полностью убрать пластиковые бутылки и упаковки из оборота
Ирина ТАРАСОВА
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Власти региона хотят к 2022 году полностью убрать пластиковые бутылки и упаковки из оборота.Власти региона хотят к 2022 году полностью убрать пластиковые бутылки и упаковки из оборота.
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В Белгородском регионе авоська, предмет из советского прошлого когда-то большой страны, вскоре может стать повседневным аксессуаром. Так, к 2022 году власти региона намерены полностью изъять из торгового оборота пластиковые бутылки и упаковки. А авоська – вполне дойная и главное, экологичная замена.

Глава управления потребительского рынка Белгородской области Владимир Зубов сообщил, что в самое ближайшее время будет создана система сбора и переработки пластиковых пакетов. К тому же в регионе уже идут переговоры с торговыми сетями и общепитом об альтернативных упаковках.

Владимир Зубов привел угрожающие цифры: «жизнь» полиэтиленового пакета достигает 10-20 минут, а разлагается он десятилетиями. Только за год во всем мире на свалках скапливается до 4 миллионов пакетов, на их долю приходится 5-я часть всего объема мусора.

Кстати, за дело взялись вместе с продавцами и стилистами взялись и экоактивисты. Экологичную сумку для покупок с удобной ручкой сегодня можно приобрести за 200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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