2020-01-20T15:35:14+03:00
Общество

Эквайринг торговых точек от ВТБ

Банк и ИТ-компания «Эвотор» запустили совместный продукт для бизнеса, который позволяет подключить эквайринг в удаленном режиме
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Для начала работы с ВТБ необходимо заполнить заявку в личном кабинете на официальном сайте ИТ-компании. Выручка от безналичных платежей зачисляется на расчётный счёт предпринимателя в любом российском банке на следующий рабочий день. Ограничение суммы выплаты отсутствует. Предприниматели могут отслеживать все проводимые операции в режиме реального времени в личном кабинете. Новый цифровой продукт доступен для владельцев смарт-терминалов «Эвотор» и более 150 моделей онлайн-касс других производителей.

- В рамках стратегии банк стремится перевести клиентов в цифровые продукты и сократить количество их визитов в банк. Мы нацелены на максимальную доступность услуг, скорость и эффективность в работе с партнерами. С момента оформления заявки до заключения договора с банком пройдет не более пяти дней. В 2020 году в рамках нового сервиса мы планируем подключить порядка 20 тысяч предприятий, - отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

- Задача платформы «Эвотор.PAY» - предоставить предпринимателям простой и удобный доступ к продуктам крупнейших российских банков. Партнёрство с банком поможет открыть преимущества эквайринга для тех категорий малого бизнеса, которые до сих пор по каким-то причинам предпочитали наличный расчет. На безналичные платежи уже приходится около половины торгового оборота, который проходит через наши смарт-терминалы. В некоторых сегментах - до 80%. Эквайринг стал обязательным условием развития бизнеса, - подчеркивает Заур Бесолов, директор по развитию платёжных решений «Эвотора».

По оценке экспертов Банка ВТБ (ПАО), только в этом году сервисом смогут воспользоваться до 20 тысяч предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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