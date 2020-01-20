2020-01-20T14:13:55+03:00
Общество

Белгородцам предлагают сменить электросчетчик, чтобы не переплачивать за электроэнергию

Старый прибор начинает работать с погрешностями
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцам предлагают сменить электросчетчик, чтобы не переплачивать за электроэнергию.Белгородцам предлагают сменить электросчетчик, чтобы не переплачивать за электроэнергию.Фото: "КП" Архив
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В январе белгородцы, у которых заканчивается межповерочный интервал электросчетчиков в 2019 году, получат письма с предупреждением о необходимости его замены. Срок межповерочного интервала для разных приборов учета составляет 8—16 лет. После этого возникает вероятность, что прибор начнет работать с погрешностями — увеличивать или недосчитывать киловатт-часы, останавливаться.

Как рассказали в «Белгородэнергосбыте», по истечении срока межповерочного интервала счетчика до момента поверки или замены его показания о количестве поставляемого ресурса не могут считаться достоверными. Это равно отсутствию прибора учета. Дальнейший расчет стоимости потребленной электроэнергии производится в течение 3-х расчетных периодов, исходя из среднемесячного объема потребления, а затем - по установленным нормативам с применением повышающего коэффициента (п.59, 60 постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011г.).

Начальник отдела обслуживания клиентов Иван Кузнецов рассказал:

– Нельзя однозначно ответить, что выгоднее: поставить новый прибор учета или сдать уже имеющийся на поверку. Учитывая, что не все приборы учета гарантированно пройдут процедуру поверки, менее затратным по времени вариантом будет замена прибора учета на новый.

Следует обратить внимание на важный момент: перед заменой электросчетчика необходимо обратиться к гарантирующему поставщику, чтобы снять первичные показания и опломбировать прибор учета. В ином случае показания являются недействительными.

Счетчик должен удовлетворять требованиям нормативных документов и быть включенным в Государственный реестр средств измерений. Давность пломбы государственной поверки - не более двух лет.

Для установки счетчика необходимо обратиться в специализированную организацию - АО «Белгородэнергосбыт», филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», УК, ТСЖ, РЭУ, ЖЭУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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