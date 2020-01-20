2020-01-20T15:02:53+03:00
Общество

В Белгороде завершился фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»

В этом году его программа была рассчитана на два полноценных концертных дня
Екатерина ПАПАКИНА
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..Фото: Екатерина ПАПАКИНА
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Напомним, в первый день фестиваля, 11 января, свои выступления публике представили академические хоры со всей области. В минувшую субботу, накануне большого и любимого россиянами праздника Крещения, свое творчество со сцены дарили народные коллективы. Русские хороводно-плясовые, святочные песни и колядки, казачьи романсы и даже вокально-хореографические постановки – получился настоящий исконно русский праздник, ярко завершивший святочные дни.

Ассамблеи - это совместный проект филармонии, митрополии и управления культуры Белгородской области. Идея же принадлежит председателю регионального филиала Всероссийского хорового общества, заслуженному деятелю искусств РФ Ивану Трунову.

Приветствуя участников и гостей второго фестивального дня, Иван Григорьевич в очередной раз подчеркнул, каким прекрасным инструментом воспитания является хоровое искусство. Кроме этого, поделился радостью, что песенных коллективов – как академических, так и фольклорных - в регионе становится с каждым годом все больше.

Смотрите фотогалерею здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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