Белгородские судебные приставы выдворили из страны 182 нелегальных мигрантов
За нарушения режима пребывания на территории Российской Федерации 182 иностранных гражданина принудительно выдворены за пределы страны белгородскими судебными приставами. Нарушители препровождались сотрудниками Специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Белгородской области в международные аэропорты Москвы и Воронежа.
Из них, на 44 человека отправились в Украину, 42 — Узбекистан, 17 — во Вьетнам, 10 — Таджикистан, а также в Армению, Молдову, Азербайджан, Нигерию, Китай, Афганистан и Индию. Среди нелегалов были граждане Гвинеи, Конга и Чад. В страны дальнего и ближнего зарубежья принудительно выдворены 18 женщин.
Кроме этого, белгородские судебные приставы в 2019 году оказали содействие другим территориальным органам ФССП России в препровождении 120 граждан Украины до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU