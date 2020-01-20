Белгородские судебные приставы выдворили из страны 182 нелегальных мигрантов

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:23:48+03:00

Изменить размер текста: A A

За нарушения режима пребывания на территории Российской Федерации 182 иностранных гражданина принудительно выдворены за пределы страны белгородскими судебными приставами. Нарушители препровождались сотрудниками Специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Белгородской области в международные аэропорты Москвы и Воронежа.

Из них, на 44 человека отправились в Украину, 42 — Узбекистан, 17 — во Вьетнам, 10 — Таджикистан, а также в Армению, Молдову, Азербайджан, Нигерию, Китай, Афганистан и Индию. Среди нелегалов были граждане Гвинеи, Конга и Чад. В страны дальнего и ближнего зарубежья принудительно выдворены 18 женщин.

Кроме этого, белгородские судебные приставы в 2019 году оказали содействие другим территориальным органам ФССП России в препровождении 120 граждан Украины до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU