2020-01-20T11:23:48+03:00
Общество

Белгородские судебные приставы выдворили из страны 182 нелегальных мигрантов

Нарушителей сопровождали в аэропорты Москвы и Воронежа
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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За нарушения режима пребывания на территории Российской Федерации 182 иностранных гражданина принудительно выдворены за пределы страны белгородскими судебными приставами. Нарушители препровождались сотрудниками Специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Белгородской области в международные аэропорты Москвы и Воронежа.

Из них, на 44 человека отправились в Украину, 42 — Узбекистан, 17 — во Вьетнам, 10 — Таджикистан, а также в Армению, Молдову, Азербайджан, Нигерию, Китай, Афганистан и Индию. Среди нелегалов были граждане Гвинеи, Конга и Чад. В страны дальнего и ближнего зарубежья принудительно выдворены 18 женщин.

Кроме этого, белгородские судебные приставы в 2019 году оказали содействие другим территориальным органам ФССП России в препровождении 120 граждан Украины до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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