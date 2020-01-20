В Новом Осколе прошел ежегодный кадетский бал

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:30:04+03:00

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В Новооскольском городском округе на базе образовательных учреждений действуют 29 кадетских классов с общей численностью 427 учащихся. Недавно здесь прошел ежегодный кадетский бал, в котором приняли участие 150 учащихся кадетских классов

Первый кадетский бал в Новом Осколе прошел в 2017 году на базе городской средней школы №3. Актовый зал школы вместил тогда около ста юных танцоров. В прошлом году бал прошел в открытом после капитального ремонта большом зале районного дома культуры. Сегодня это здание Новооскольской клубной системы, а 115 лет назад это был народный дом, построенный в 1905 году помещиком Дерябиным.

Около ста пятидесяти совсем еще юных кадетов собрались в огромном зале, где более века назад проходили настоящие балы, и под звуки музыки закружились в танце прекрасные пары из образовательных учреждений округа. Целый год готовились кадеты к балу: многочисленные репетиции, выбор бального платья и костюма, все имеет значение.

Вальс, полонез, падеграс, полька, сударушка, вальс-гавот в исполнении кадетов чередовались друг за другом. Школьники, представив себя настоящими дамами и кавалерами, демонстрировали родителям, педагогам, воспитателям и почетным гостям всю красоту танцевального искусства. В заключение бала участники сфотографировались на память.

ИСТОЧНИК KP.RU