Социально-реабилитационный центр села Козинки Белгородской области поможет женщинам и детям
За 30 лет здание Социально-реабилитационного центра в селе Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области износилось, поэтому в 2018 году было решено начать его реконструкцию. Для масштабной реконструкции потребовалось два года. На днях центр открыт после капремонта. Он помогает детям и женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В здании полностью заменили сети водоснабжения и водоотведения, наружное освещение, систему отопления, поменяли сантехнику и электрику, выполнили внутреннюю отделку помещений. В центре поставили новую мебель, оборудовали спортзал и кабинеты медсестры с палатами стационара. А еще дети теперь здесь могут играть на застеленном искусственным покрытием футбольном поле.
Гости и спонсоры Социально-реабилитационного центра поздравили коллектив с важным событием в истории учреждения. Слова благодарности за помощь и поддержку в адрес руководства области, округа, строительной организации и спонсоров выразила директор центра Наталья Мовчан. Спонсоры подарили центру газонокосилку, посудомоечную машину и другую нужную в быту технику.
ИСТОЧНИК KP.RU