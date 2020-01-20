2020-01-20T12:42:01+03:00
Общество

Социально-реабилитационный центр села Козинки Белгородской области поможет женщинам и детям

Центр открыт после капитального ремонта в Грайворонском городском округе
Ирина ТАРАСОВА
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Социально-реабилитационный центр открыт после капремонта в селе Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области. Фото пресс-службы администрации Грайворонского округаСоциально-реабилитационный центр открыт после капремонта в селе Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области. Фото пресс-службы администрации Грайворонского округа
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За 30 лет здание Социально-реабилитационного центра в селе Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области износилось, поэтому в 2018 году было решено начать его реконструкцию. Для масштабной реконструкции потребовалось два года. На днях центр открыт после капремонта. Он помогает детям и женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В здании полностью заменили сети водоснабжения и водоотведения, наружное освещение, систему отопления, поменяли сантехнику и электрику, выполнили внутреннюю отделку помещений. В центре поставили новую мебель, оборудовали спортзал и кабинеты медсестры с палатами стационара. А еще дети теперь здесь могут играть на застеленном искусственным покрытием футбольном поле.

Гости и спонсоры Социально-реабилитационного центра поздравили коллектив с важным событием в истории учреждения. Слова благодарности за помощь и поддержку в адрес руководства области, округа, строительной организации и спонсоров выразила директор центра Наталья Мовчан. Спонсоры подарили центру газонокосилку, посудомоечную машину и другую нужную в быту технику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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