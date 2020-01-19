2020-01-19T16:31:50+03:00
Общество

Экологическая акция «Покорми птиц зимой» прошла в поселке Пятницкое Волоконовского района Белгородчины

Цель акции - воспитание бережного отношения к птицам и окружающему миру
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Экологическая акция «Покорми птиц зимой» прошла в поселке Пятницкое Волоконовского района Белгородчины. Фото пресс-службы администрации Волоконовского районаЭкологическая акция «Покорми птиц зимой» прошла в поселке Пятницкое Волоконовского района Белгородчины. Фото пресс-службы администрации Волоконовского района
Изменить размер текста:

На территории городского поселения поселок Пятницкое специалист по работе с молодежью администрации поселения Татьяна Иванова вместе с волонтерами Пятницкой средней школы провели экологическую акцию «Покорми птиц зимой». Такие акции способствуют воспитанию у детей бережного отношения к природе.

В зимний период много птиц погибает не столько от холода, сколько от голода. Помочь птицам выжить могут только люди. Привлечение молодежи к оказанию помощи зимующим птицам - значимый фактор для развития экологического сознания и таких человеческих качеств, как забота о братьях наших меньших, сопереживание, сочувствие.

Волонтераы изготовили кормушки для птиц и повесили их на территории школы. Теперь ребята будут регулярно подкармливать птиц в зимнее время года. Подобная акция прошла и в Малиновской сельской библиотеке. Организаторы мероприятия рассказали детям много нового и интересного о птицах. В ходе акции был проведен мастер-класс по изготовлению кормушек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экологическая акция «Покорми птиц зимой» прошла в поселке Пятницкое Волоконовского района Белгородчины
В Белгородском регионе прошли праздничные богослужения во всех храмах по случаю Крещенского сочельника
В Белгороде состоится концерт «Музыкальное паломничество»
Врачи и Роспотребнадзор напомнили белгородцам о правилах купания на Крещение
Председатель уличкома из Алексеевки стал победителем конкурса «Время наших инициатив»
В Яковлевском районе Белгородчины несовершеннолетний несколько раз угонял автомобили друзей
В Старом Осколе продолжается Благотворительный марафон «Во имя Победы»
В Корочанском районе Белгородской области поздравили с 90-летием жительницу хутора Ионовка
В Белгородской области пересчитали добрые дела за год
Белгородские выпускники могут подстраховаться
О здравии пострадавших от взрыва на комбикормовом заводе Борисовского района Белгородчины совершена молитва
Более чем на 12,5 миллионов рублей проштрафились белгородские нарушители земельного законодательства
В Белгороде таксист провез мужчину на капоте – инцидентом заинтересовалась полиция
Красненская библиотека Белгородчины отметила 76-летие