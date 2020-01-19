Экологическая акция «Покорми птиц зимой» прошла в поселке Пятницкое Волоконовского района Белгородчины

19 Янв. 2020 2020-01-19T16:31:50+03:00

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На территории городского поселения поселок Пятницкое специалист по работе с молодежью администрации поселения Татьяна Иванова вместе с волонтерами Пятницкой средней школы провели экологическую акцию «Покорми птиц зимой». Такие акции способствуют воспитанию у детей бережного отношения к природе.

В зимний период много птиц погибает не столько от холода, сколько от голода. Помочь птицам выжить могут только люди. Привлечение молодежи к оказанию помощи зимующим птицам - значимый фактор для развития экологического сознания и таких человеческих качеств, как забота о братьях наших меньших, сопереживание, сочувствие.

Волонтераы изготовили кормушки для птиц и повесили их на территории школы. Теперь ребята будут регулярно подкармливать птиц в зимнее время года. Подобная акция прошла и в Малиновской сельской библиотеке. Организаторы мероприятия рассказали детям много нового и интересного о птицах. В ходе акции был проведен мастер-класс по изготовлению кормушек.

ИСТОЧНИК KP.RU