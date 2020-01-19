2020-01-19T14:22:33+03:00
Общество

В Белгородском регионе прошли праздничные богослужения во всех храмах по случаю Крещенского сочельника

19 января церковь отмечает праздник Крещения Господня
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Белгородской митрополии.Фото пресс-службы Белгородской митрополии.
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19 января Церковь отмечает праздник Крещения Господня – Богоявления. Накануне, утром 18 января, в Крещенский сочельник, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил Божественную литургию и чин Великого освящения воды в храме святых мучениц Веры. Надежды, Любови и матери их Софии. А вечером в Спасо-Преображенском соборе глава Белгородской митрополии совершил праздничную Божественную литургию, по окончании которой на территории храма было совершено великое освящение воды. Утреннее богослужение прошло в преображенском кафедральном соборе. Также богослужения прошли во всех храмах Белгорода и области.

Напомним, что Крещение Господне, или Богоявление, православные христиане празднуют 19 января. В этот день церковь вспоминает евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.

Воду на Богоявление освящают два раза. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник — Чином Великого освящения воды, который еще называют «Великой агиасмой», сообщаем пресс-служба Белгородской митрополии. Второй раз — в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии. Первая традиция восходит, скорее всего, к древнехристианской практике крещения оглашенных после утренней службы Богоявления. А вторая — связана с обычаем христиан Иерусалимской церкви шествовать в день Богоявления на Иордан к традиционному месту крещения Иисуса Христа.

По традиции, Крещенскую воду хранят год — до следующего праздника Крещения. Пьют ее натощак, благоговейно и с молитвой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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