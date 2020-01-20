В Вейделевском районе Белгородской области отметили День освобождения от фашистских захватчиков

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:39:07+03:00

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18 января в Вейделевском районе отмечается памятная дата – День освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Этот особенный день каждый год собирает сотни участников возле мемориала «Скорбящая Мать». В этот раз праздничный митинг посетили более 600 человек, в числе которых представители организаций и предприятий, учащиеся образовательных учреждений, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла.

В Вейделевском районе оккупация длилась с 7 июля 1942 года по 18 января 1943 года. Мирные жители, внезапно столкнувшиеся лицом к лицу с войной, не сдались и до последнего мгновения отстаивали свободу. Около 5 тысяч земляков не вернулись с фронта, но память о них вечно жива в сердцах потомков. Особенно значима инициатива односельчан по благоустройству мемориальных сооружений и братских могил, созданию памятников и обелисков.

В 2018 году жители хутора Банкино установили памятный знак односельчанам, погибшим в годы войны и умершим в послевоенное время. Ее поддержали жители многих хуторов и сел района.

ИСТОЧНИК KP.RU