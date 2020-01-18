В Яковлевском районе Белгородчины несовершеннолетний несколько раз угонял автомобили друзей

18 Янв. 2020 2020-01-18T14:26:37+03:00

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Яковлевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области расследуется уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Строитель. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст. 166, УК РФ - угон автомобиля. Раньше дознавателем ОМВД России по Яковлевскому городскому округу в отношении этого же подростка были возбуждены уголовные дела по ст. 264.1, ч.1 ст. 166 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения). В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. Расследование уголовного дела продолжается.

По версии следствия, в декабре 2020 года в ночное время подозреваемый, находясь навеселе, ездил по городу Строитель на машине приятеля. К ним в машину подсел знакомый, который попросил довезти его до улицы Кривошеина, до его автомобиля. Когда мужчина открыл свою машину, подозреваемый побил его, забрал ключи от автомобиля, сел за руль и уехал.

Этой же ночью за рулем чужого авто он был остановлен в селе Дмитриевка Яковлевского городского округа сотрудником ДПС, который обнаружил у подростка признаки алкогольного опьянения. Через несколько дней, подозреваемый ночью угнал машину своего знакомого, несколько часов катался на ней по городу Строитель, а затем бросил на улице Промышленная.

ИСТОЧНИК KP.RU