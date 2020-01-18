2020-01-18T14:26:37+03:00
Общество

В Яковлевском районе Белгородчины несовершеннолетний несколько раз угонял автомобили друзей

Сейчас уголовные дела соединены в одно производство
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Яковлевском районе Белгородчины несовершеннолетний несколько раз угонял автомобили друзейВ Яковлевском районе Белгородчины несовершеннолетний несколько раз угонял автомобили друзейФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Яковлевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области расследуется уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Строитель. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст. 166, УК РФ - угон автомобиля. Раньше дознавателем ОМВД России по Яковлевскому городскому округу в отношении этого же подростка были возбуждены уголовные дела по ст. 264.1, ч.1 ст. 166 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения). В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. Расследование уголовного дела продолжается.

По версии следствия, в декабре 2020 года в ночное время подозреваемый, находясь навеселе, ездил по городу Строитель на машине приятеля. К ним в машину подсел знакомый, который попросил довезти его до улицы Кривошеина, до его автомобиля. Когда мужчина открыл свою машину, подозреваемый побил его, забрал ключи от автомобиля, сел за руль и уехал.

Этой же ночью за рулем чужого авто он был остановлен в селе Дмитриевка Яковлевского городского округа сотрудником ДПС, который обнаружил у подростка признаки алкогольного опьянения. Через несколько дней, подозреваемый ночью угнал машину своего знакомого, несколько часов катался на ней по городу Строитель, а затем бросил на улице Промышленная.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Яковлевском районе Белгородчины несовершеннолетний несколько раз угонял автомобили друзей
В Старом Осколе продолжается Благотворительный марафон «Во имя Победы»
В Корочанском районе Белгородской области поздравили с 90-летием жительницу хутора Ионовка
В Белгородской области пересчитали добрые дела за год
Белгородские выпускники могут подстраховаться
О здравии пострадавших от взрыва на комбикормовом заводе Борисовского района Белгородчины совершена молитва
Более чем на 12,5 миллионов рублей проштрафились белгородские нарушители земельного законодательства
В Белгороде таксист провез мужчину на капоте – инцидентом заинтересовалась полиция
Красненская библиотека Белгородчины отметила 76-летие
Траты белгородцев в праздники выросли почти на 20%
Белгородец после вмешательства приставов возместил ущерб за ДТП
В селе Ивица Корочанского района Белгородчины прошел обряд освящения восстановленного храма Василия Великого
В Старом Осколе оборудовано пять мест массового купания на Крещение
В поселке Разумное Белгородского района возле школы появились лежачие полицейские
Белгородку, убившую новорожденного, отправят в колонию
В Белгороде студент сядет на тринадцать суток за заваленного оленя
Центрально-Черноземный банк Сбербанка представил «Накопительный счет» с повышенной процентной ставкой
В Ровеньском районе Белгородчины участились случаи мошенничества с материнским капиталом
Росгвардейцы провели урок мужества с белгородскими школьниками
В Белгородском районе сняли рыбака с тонкого льда
В Белгороде на Крещение будут оборудованы две купели
Неоплаченные штрафы обернулись для белгородца обязательными работами
На Белгородчине прошел митинг к годовщине освобождения Готовской территории от фашистских захватчиков
Жительница Белгородской области почти год после смерти отца получала его пенсию
Клиенты Tele2 в новогодние праздники скачали вдвое больше трафика, чем годом ранее
Пряники от ректора и веточка сирени ожидают Татьян Белгородского госуниверситета в День студента
Росгвардейцы провели зимний военно-полевой выход для белгородских кадетов
В Валуйках Белгородской области вручили коляску для двойняшек
В поселке Ракитном белгородские пожарные спасли котенка, упавшего в глубокий канализационный люк