Председатель уличкома из Алексеевки стал победителем конкурса «Время наших инициатив»

18 Янв. 2020 2020-01-18T16:46:41+03:00

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В Белгороде прошел ежегодный региональный гражданский форум «Время наших инициатив». Премии вручили отзывчивым и неравнодушным белгородцам, проявившим инициативы в самых разных сферах жизни. В номинации «От идеи – к действию» победу одержал Дмитрий Хорошилов из Алексеевки.

Председатель уличного комитета в рамках своего проекта ликвидировал мусорную свалку и благоустроил территорию на улице Космонавтов. Мужчина здесь живет уже более 30 лет. Теперь это настоящий живописный уголок с клумбами.

ИСТОЧНИК KP.RU