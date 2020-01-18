Председатель уличкома из Алексеевки стал победителем конкурса «Время наших инициатив»
Премии вручили отзывчивым и неравнодушным белгородцам
Председатель уличкома из Алексеевки стал победителем конкурса «Время наших инициатив»
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В Белгороде прошел ежегодный региональный гражданский форум «Время наших инициатив». Премии вручили отзывчивым и неравнодушным белгородцам, проявившим инициативы в самых разных сферах жизни. В номинации «От идеи – к действию» победу одержал Дмитрий Хорошилов из Алексеевки.
Председатель уличного комитета в рамках своего проекта ликвидировал мусорную свалку и благоустроил территорию на улице Космонавтов. Мужчина здесь живет уже более 30 лет. Теперь это настоящий живописный уголок с клумбами.
ИСТОЧНИК KP.RU