2020-01-17T13:26:20+03:00
Общество

Более чем на 12,5 миллионов рублей проштрафились белгородские нарушители земельного законодательства

Проверки выявили 1 929 нарушений требований законодательства
Ирина ТАРАСОВА
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Более чем на 12,5 миллионов рублей проштрафились белгородские нарушители земельного законодательстваБолее чем на 12,5 миллионов рублей проштрафились белгородские нарушители земельного законодательстваФото: "КП" Архив
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В течение 2019 года на территории Белгородской области государственными инспекторами Управления Росреестра по Белгородской области по использованию и охране земель проведено 3 250 проверок соблюдения требований земельного законодательства. В ходе проверок было выявлено 1 929 нарушений требований земельного законодательства. За допущенные нарушения госземинспекторами составлено 1 115 протоколов об административных правонарушениях, выдано 1 331 предписание об устранении нарушений земельного законодательства, 979 нарушителей привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму 12,565 млн. руб.

В результате проделанной госземинспекторами работы 1 1173 нарушения земельного законодательства устранены, по оставшимся нарушениям еще не истекли установленные предписаниями сроки их устранения. Характерными нарушениями земельного законодательства являются самовольное занятие земельных участков, использование их без правоустанавливающих документов и документов, разрешающих хозяйственную деятельность, неиспользование земель в соответствии с их целевым назначением, невыполнение предписаний госземинспекторов по вопросам устранения нарушений земельного законодательства, неуплата административного штрафа в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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