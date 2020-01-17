2020-01-17T15:53:12+03:00
Общество

Белгородские выпускники могут подстраховаться

Началась регистрация участников полипредметной олимпиады, приносящей дополнительные баллы при поступлении
Екатерина ПАПАКИНА
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фото: архив БелГУ.фото: архив БелГУ.
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Межрегиональная полипредметная олимпиада школьников, организованная Белгородским госуниверситетом, проводится по 21 предмету. Ежегодно в ней принимают участие более двух тысяч школьников из разных регионов России и ближнего зарубежья. Победителями и призерами традиционно становятся около ста ребят, продемонстрировавших лучшие результаты.

Сейчас запущен тренировочный тур - на сайте вуза открыт доступ к тренировочным заданиям, которые можно выполнить до начала заочного тура, неограниченное количество раз. После решения заданий система покажет правильные ответы и набранное количество баллов.

Старт дистанционного тура олимпиады назначен на 1 февраля. Очный этап олимпиады пройдет с 23 марта по 3 апреля. Победители и призеры получат не только дипломы, но и 3 дополнительных балла при поступлении в БелГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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