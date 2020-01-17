2020-01-17T18:31:42+03:00
Общество

В Корочанском районе Белгородской области поздравили с 90-летием жительницу хутора Ионовка

Юбилярша очень активна, сама готовит обед, помогает детям по хозяйству
Ирина ТАРАСОВА
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В Корочанском районе Белгородчины поздравили с 90-летием жительницу хутора Ионовка. Фото пресс-службы администрации Корочанского районаВ Корочанском районе Белгородчины поздравили с 90-летием жительницу хутора Ионовка. Фото пресс-службы администрации Корочанского района
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На днях долгожитель хутора Ионовка – Валентина Кирилловна Годуева отметила свой 90-летний юбилей. В этот знаменательный день ее тепло поздравили: глава администрации Людмила Потапенко, председатель совета ветеранов Лидия Добродеева, другие официальные лица. Юбилярше вручили персональное поздравление Президента России Владимира Владимировича Путина, цветы и подарки. Юбилярша очень активна, сама готовит обед, помогает детям по хозяйству, обрабатывать огород. В беседе юбилярша поделилась воспоминаниями о юных годах. Родилась она в деревне Нелидовка Корочанского района. На момент начала войны Валентине Кирилловне было 11 лет. Но она трудилась в тылу наравне с взрослыми. После войны работала вместе с мужем в колхозе имени К.Маркса, она - колхозницей, а муж, Василий Федорович – учетчиком. Сегодня Валентина Кирилловна окружена заботой близких и родных людей: двоих детей, четырех внуков и двоих правнуков. Прекрасно разбирается в общественно-политической обстановке и не понимает, как можно оставаться безразличным к событиям, происходящим в родной стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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