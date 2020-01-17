О здравии пострадавших от взрыва на комбикормовом заводе Борисовского района Белгородчины совершена молитва

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:59:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Епископ Губкинский и Грайворонский Софроний посетил Борисовский Богородице-Тихвинский женский монастырь, где в Никольском домовом храме совершил Божественную литургию. Была совершена молитва о здравии пострадавших в результате аварии на территории комбикормового завода в селе Беленькое.

После литургии епископ Софроний ознакомился с ходом строительных и ремонтных работ, проходящих на территории монастыря. Напомним, минувшим летом на территории женского монастыря начали возводить новый соборный храм в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. По проекту он не будет похожим на своего предшественника. Общей площадью 250 кв.м, уже летом 2022 года он сможет принять прихожан.

ИСТОЧНИК KP.RU