В Белгороде таксист провез мужчину на капоте – инцидентом заинтересовалась полиция

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:06:05+03:00

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Видео дорожного инцидента попало в соцсети 16 января. На записи видно, как таксист одного из популярных сервисов везет на капоте мужчину. Проехав несколько метров, он все же остановился. Во время недолгой поездки «пассажир» вовсю колотил руками по лобовому стеклу.

В комментариях к видео интернет-пользователи опубликовали забавные предположения: тариф «эконом», не заплатил за проезд, решил прокатиться зайцем, забыл в салоне телефон и так далее. Тем временем записью заинтересовалась полиция.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что участники инцидента установлены. По предварительным данным, в районе перекрестка улиц Вокзальная и Славы между 41-летним таксистом и 26-летним водителем «Фольксвагена» произошел конфликт. Молодой человек бросился на машину оппонента.

В отношении водителя «Рено Логан», прокатившего мужчину, составили административный материал за перевозку людей вне кабины автомобиля. За такое правонарушение предусмотрен штраф – до тысячи рублей. Вместе с тем таксист тоже обратился с заявлением в полицию, сообщив, что оппонент повредил ему лобовое стекло. По этому факту участковые проводят проверку.

В компании, где работает таксист, пояснили, что в момент инцидента водитель не выполнял заказ. В настоящее время он заблокирован до выяснения обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU