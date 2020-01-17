2020-01-17T19:50:31+03:00
Общество

В Белгородской области пересчитали добрые дела за год

Это благоустройство населенных пунктов, постройка культурных объектов, ремонт колодцев
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Итоги Года добрых дел подвели в Прохоровском районе Белгородской области. Фото пресс-службы администрации Прохоровского районаИтоги Года добрых дел подвели в Прохоровском районе Белгородской области. Фото пресс-службы администрации Прохоровского района
Изменить размер текста:

В большом зале Центра культурного развития Прохоровки подвели итоги года, посвященного 65-летию образования Белгородской области, и года театра. Вспомнили некоторые проекты, которые были сделаны в рамках областной программы «65 добрых дел». Это благоустройство населенных пунктов, постройка культурных объектов, ремонт колодцев и многие другие.

Участие в мероприятии приняли общественные лидеры, представители различных сфер деятельности района, руководители предприятий и организаций района. "Все эти дела были сделаны без финансирования, методом народной стройки", - отметил глава администрации района Сергей Канищев.

Далее состоялась торжественная церемония награждения. Сергей Канищев вручил благодарности прохоровцам, активно развивающим театральное искусство в районе. Среди награжденных как взрослые, так и дети. А подарком для всех участников мероприятия стал спектакль, который показали актеры из Губкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Корочанском районе Белгородской области поздравили с 90-летием жительницу хутора Ионовка
В Белгородской области пересчитали добрые дела за год
Белгородские выпускники могут подстраховаться
О здравии пострадавших от взрыва на комбикормовом заводе Борисовского района Белгородчины совершена молитва
Более чем на 12,5 миллионов рублей проштрафились белгородские нарушители земельного законодательства
В Белгороде таксист провез мужчину на капоте – инцидентом заинтересовалась полиция
Красненская библиотека Белгородчины отметила 76-летие
Траты белгородцев в праздники выросли почти на 20%
Белгородец после вмешательства приставов возместил ущерб за ДТП
В селе Ивица Корочанского района Белгородчины прошел обряд освящения восстановленного храма Василия Великого
В Старом Осколе оборудовано пять мест массового купания на Крещение
В поселке Разумное Белгородского района возле школы появились лежачие полицейские
Белгородку, убившую новорожденного, отправят в колонию
В Белгороде студент сядет на тринадцать суток за заваленного оленя
Центрально-Черноземный банк Сбербанка представил «Накопительный счет» с повышенной процентной ставкой
В Ровеньском районе Белгородчины участились случаи мошенничества с материнским капиталом
Росгвардейцы провели урок мужества с белгородскими школьниками
В Белгородском районе сняли рыбака с тонкого льда
В Белгороде на Крещение будут оборудованы две купели
Неоплаченные штрафы обернулись для белгородца обязательными работами
На Белгородчине прошел митинг к годовщине освобождения Готовской территории от фашистских захватчиков
Жительница Белгородской области почти год после смерти отца получала его пенсию
Клиенты Tele2 в новогодние праздники скачали вдвое больше трафика, чем годом ранее
Пряники от ректора и веточка сирени ожидают Татьян Белгородского госуниверситета в День студента
Росгвардейцы провели зимний военно-полевой выход для белгородских кадетов
В Валуйках Белгородской области вручили коляску для двойняшек
В поселке Ракитном белгородские пожарные спасли котенка, упавшего в глубокий канализационный люк