В Белгородской области пересчитали добрые дела за год

17 Янв. 2020 2020-01-17T19:50:31+03:00

Итоги Года добрых дел подвели в Прохоровском районе Белгородской области. Фото пресс-службы администрации Прохоровского района

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В большом зале Центра культурного развития Прохоровки подвели итоги года, посвященного 65-летию образования Белгородской области, и года театра. Вспомнили некоторые проекты, которые были сделаны в рамках областной программы «65 добрых дел». Это благоустройство населенных пунктов, постройка культурных объектов, ремонт колодцев и многие другие.

Участие в мероприятии приняли общественные лидеры, представители различных сфер деятельности района, руководители предприятий и организаций района. "Все эти дела были сделаны без финансирования, методом народной стройки", - отметил глава администрации района Сергей Канищев.

Далее состоялась торжественная церемония награждения. Сергей Канищев вручил благодарности прохоровцам, активно развивающим театральное искусство в районе. Среди награжденных как взрослые, так и дети. А подарком для всех участников мероприятия стал спектакль, который показали актеры из Губкина.

ИСТОЧНИК KP.RU