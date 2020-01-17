Красненская библиотека Белгородчины отметила 76-летие

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:15:04+03:00

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В Красненской районной библиотеке состоялась встреча «В кругу книг и друзей», посвященная 76-летию со дня ее открытия. Библиотекари провели экскурсию по библиотеке, перелистали вместе с участниками встречи страницы ее истории. К встрече была оформлена выставка «Библиотека - мудрый дом души».

Многочисленные фотографии мероприятий, участниками которых были многие из числа присутствующих, доставили радость. О библиотечной жизни в прошлом году, насыщенной многочисленными событиями и встречами, рассказала презентация «Вот так и живем…». Далее посетители обменялись мнениями о прочитанных книгах, любимых авторах, понравившихся мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU