Красненская библиотека Белгородчины отметила 76-летие
В Красненской районной библиотеке состоялась встреча «В кругу книг и друзей», посвященная 76-летию со дня ее открытия. Библиотекари провели экскурсию по библиотеке, перелистали вместе с участниками встречи страницы ее истории. К встрече была оформлена выставка «Библиотека - мудрый дом души».
Многочисленные фотографии мероприятий, участниками которых были многие из числа присутствующих, доставили радость. О библиотечной жизни в прошлом году, насыщенной многочисленными событиями и встречами, рассказала презентация «Вот так и живем…». Далее посетители обменялись мнениями о прочитанных книгах, любимых авторах, понравившихся мероприятиях.
ИСТОЧНИК KP.RU