2020-01-17T12:15:04+03:00
Общество

Красненская библиотека Белгородчины отметила 76-летие

Красненская библиотека Белгородчины отметила 76-летие
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Красненская библиотека Белгородчины отметила 76-летие. Фото пресс-службы администрации Красненского районаКрасненская библиотека Белгородчины отметила 76-летие. Фото пресс-службы администрации Красненского района
Изменить размер текста:

В Красненской районной библиотеке состоялась встреча «В кругу книг и друзей», посвященная 76-летию со дня ее открытия. Библиотекари провели экскурсию по библиотеке, перелистали вместе с участниками встречи страницы ее истории. К встрече была оформлена выставка «Библиотека - мудрый дом души».

Многочисленные фотографии мероприятий, участниками которых были многие из числа присутствующих, доставили радость. О библиотечной жизни в прошлом году, насыщенной многочисленными событиями и встречами, рассказала презентация «Вот так и живем…». Далее посетители обменялись мнениями о прочитанных книгах, любимых авторах, понравившихся мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородские выпускники могут подстраховаться
О здравии пострадавших от взрыва на комбикормовом заводе Борисовского района Белгородчины совершена молитва
Более чем на 12,5 миллионов рублей проштрафились белгородские нарушители земельного законодательства
В Белгороде таксист провез мужчину на капоте – инцидентом заинтересовалась полиция
Красненская библиотека Белгородчины отметила 76-летие
Траты белгородцев в праздники выросли почти на 20%
Белгородец после вмешательства приставов возместил ущерб за ДТП
В селе Ивица Корочанского района Белгородчины прошел обряд освящения восстановленного храма Василия Великого
В Старом Осколе оборудовано пять мест массового купания на Крещение
В поселке Разумное Белгородского района возле школы появились лежачие полицейские
Белгородку, убившую новорожденного, отправят в колонию
В Белгороде студент сядет на тринадцать суток за заваленного оленя
Центрально-Черноземный банк Сбербанка представил «Накопительный счет» с повышенной процентной ставкой
В Ровеньском районе Белгородчины участились случаи мошенничества с материнским капиталом
Росгвардейцы провели урок мужества с белгородскими школьниками
В Белгородском районе сняли рыбака с тонкого льда
В Белгороде на Крещение будут оборудованы две купели
Неоплаченные штрафы обернулись для белгородца обязательными работами
На Белгородчине прошел митинг к годовщине освобождения Готовской территории от фашистских захватчиков
Жительница Белгородской области почти год после смерти отца получала его пенсию
Клиенты Tele2 в новогодние праздники скачали вдвое больше трафика, чем годом ранее
Пряники от ректора и веточка сирени ожидают Татьян Белгородского госуниверситета в День студента
Росгвардейцы провели зимний военно-полевой выход для белгородских кадетов
В Валуйках Белгородской области вручили коляску для двойняшек
В поселке Ракитном белгородские пожарные спасли котенка, упавшего в глубокий канализационный люк