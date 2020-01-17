Траты белгородцев в праздники выросли почти на 20%

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:36:24+03:00

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Результаты показывают, что в ходе новогодних праздников 2020 года траты клиентов банка серьезно возросли во всех наиболее значимых сегментах российского ритейла. В Центральном федеральном округе эта цифра по сравнению с 2019 годом увеличилась на 20%, до 23 миллиардов рублей. Белгородцы покупали в новогодние праздники на 19% больше – итоговая сумма расходов превысила 358 миллионов.

В целом по России на новогодний стол клиенты ВТБ в этом году потратили 18,5 миллиарда рублей, что на 17% превышает результат прошлого года. В среднем один клиент потратил в супермаркетах и продуктовых магазинах 4000 рублей.

На четверть выросли затраты в ресторанах – общий объем потраченных средств в этом году составил почти 5 миллиардов рублей. При этом по сравнению с 2017-м этот показатель увеличился почти вдвое. Сумма трат на одного клиента в новогодние праздники достигла 2000 рублей.

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