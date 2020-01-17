2020-01-17T10:51:56+03:00
Общество

Белгородец после вмешательства приставов возместил ущерб за ДТП

Сумма ущерба составила почти семьдесят тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородец после вмешательства приставов возместил ущерб за ДТП. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Белгородец после вмешательства приставов возместил ущерб за ДТП. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Чтобы избежать мер принудительного исполнения, должник возместил ущерб в размере 69 тысяч, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия.

Накануне житель Губкина обратился с иском в суд о возмещении стоимости ремонта автотранспортного средства. Суд вынес решение о взыскании с виновника ДТП материального ущерба, расходов за проведение экспертно-технической экспертизы и судебных расходов.

Судебный пристав-исполнитель Губкинского районного отдела судебных приставов УФССП России по Белгородской области направил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства с предупреждением, что неисполнение требования исполнительного документа в добровольный срок повлечет взыскание исполнительского сбора и применения мер принудительного исполнения.

После этого задолженность была оплачена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красненская библиотека Белгородчины отметила 76-летие
Траты белгородцев в праздники выросли почти на 20%
Белгородец после вмешательства приставов возместил ущерб за ДТП
В селе Ивица Корочанского района Белгородчины прошел обряд освящения восстановленного храма Василия Великого
В Старом Осколе оборудовано пять мест массового купания на Крещение
В поселке Разумное Белгородского района возле школы появились лежачие полицейские
Белгородку, убившую новорожденного, отправят в колонию
В Белгороде студент сядет на тринадцать суток за заваленного оленя
Центрально-Черноземный банк Сбербанка представил «Накопительный счет» с повышенной процентной ставкой
В Ровеньском районе Белгородчины участились случаи мошенничества с материнским капиталом
Росгвардейцы провели урок мужества с белгородскими школьниками
В Белгородском районе сняли рыбака с тонкого льда
В Белгороде на Крещение будут оборудованы две купели
Неоплаченные штрафы обернулись для белгородца обязательными работами
На Белгородчине прошел митинг к годовщине освобождения Готовской территории от фашистских захватчиков
Жительница Белгородской области почти год после смерти отца получала его пенсию
Клиенты Tele2 в новогодние праздники скачали вдвое больше трафика, чем годом ранее
Пряники от ректора и веточка сирени ожидают Татьян Белгородского госуниверситета в День студента
Росгвардейцы провели зимний военно-полевой выход для белгородских кадетов
В Валуйках Белгородской области вручили коляску для двойняшек
В поселке Ракитном белгородские пожарные спасли котенка, упавшего в глубокий канализационный люк