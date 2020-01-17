Белгородец после вмешательства приставов возместил ущерб за ДТП
Чтобы избежать мер принудительного исполнения, должник возместил ущерб в размере 69 тысяч, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия.
Накануне житель Губкина обратился с иском в суд о возмещении стоимости ремонта автотранспортного средства. Суд вынес решение о взыскании с виновника ДТП материального ущерба, расходов за проведение экспертно-технической экспертизы и судебных расходов.
Судебный пристав-исполнитель Губкинского районного отдела судебных приставов УФССП России по Белгородской области направил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства с предупреждением, что неисполнение требования исполнительного документа в добровольный срок повлечет взыскание исполнительского сбора и применения мер принудительного исполнения.
После этого задолженность была оплачена.
ИСТОЧНИК KP.RU