Белгородку, убившую новорожденного, отправят в колонию
33-летнюю белгородку, убившую своего новорожденного малыша, отправят на 2 года в колонию-поселение. Но в связи с тем, что у нее уже есть двое несовершеннолетних детей, наказание отсрочено до достижения младшим ребенком 14 лет.
Следствие и суд установили, что поздним вечером 7 октября 2019 года подсудимая у себя дома родила доношенного жизнеспособного мальчика. При этом ее близкие не знали, что она решила убить младенца из-за тяжелого материального положения, ссылаясь на то, что в семье уже есть двое детей. Тело родившегося малыша она положила в пакет и спрятала на балконе. Вечером того же дня молодая женщина пошла забирать из детского сада детей и оставила пакет около мусорного бака.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU