Белгородку, убившую новорожденного, отправят в колонию

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:26:38+03:00

На 2 года и с отсрочкой наказания до достижения ее младшим ребенком 14 лет

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33-летнюю белгородку, убившую своего новорожденного малыша, отправят на 2 года в колонию-поселение. Но в связи с тем, что у нее уже есть двое несовершеннолетних детей, наказание отсрочено до достижения младшим ребенком 14 лет.

Следствие и суд установили, что поздним вечером 7 октября 2019 года подсудимая у себя дома родила доношенного жизнеспособного мальчика. При этом ее близкие не знали, что она решила убить младенца из-за тяжелого материального положения, ссылаясь на то, что в семье уже есть двое детей. Тело родившегося малыша она положила в пакет и спрятала на балконе. Вечером того же дня молодая женщина пошла забирать из детского сада детей и оставила пакет около мусорного бака.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU