2020-01-16T16:32:56+03:00
Общество

В Белгороде студент сядет на тринадцать суток за заваленного оленя

Неуклюжий «всадник» не смог объяснить полицейским причины своего поступка
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В прошедшие выходные по социальным сетям гулял видеоролик, на которых молодой человек повалил светодиодного оленя. Для поиска хулигана были направлены наружные службы полиции. Во время патрулирования улиц стражи порядка заметили схожего по приметам белгородца.

Нарушителем оказался 25-летний студент. Его доставили в отдел полиции для разбирательства. Однако мужчина так и не смог внятно объяснить причины своего поступка.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, в отношении молодого человека составлен административный материал за мелкое хулиганство. Суд назначил парню 13 суток ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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