2020-01-17T09:53:35+03:00
Общество

В селе Ивица Корочанского района Белгородчины прошел обряд освящения восстановленного храма Василия Великого

Чин освящения провел митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В селе Ивица Корочанского района Белгородчины прошел обряд освящения восстановленного храма Василия Великого. Фото пресс-службы администрации Корочанского районаВ селе Ивица Корочанского района Белгородчины прошел обряд освящения восстановленного храма Василия Великого. Фото пресс-службы администрации Корочанского района
Изменить размер текста:

Торжества прошли в престольный православный праздник села – день памяти Святителя Василия Великого. Чин освящения и первую Божественную литургию провел митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Ровно год потребовалось Попечительскому совету храма под председательством депутата областной Думы, председателя Президиума ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области» Василия Потрясаева для его восстановления. Поздравляя с открытием храма, губернатор Белгородской области Евгений Савченко поблагодарил всех, оказывавших благотворительную помощь, пожелал добра и благополучия, подчеркнул значимость произошедшего события. Слова поздравлений и добрых пожеланий землякам адресовал глава администрации Корочанского района Николай Нестеров Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн также пожелал селу Ивица прирастать жителями. Ярким свидетельством тому будет постоянно наполненная детьми расположенная неподалеку детская игровая площадка. По завершению церемонии открытия храма Евгений Савченко предложил с наступлением весны заложить рядом с храмом Васильевский парк. На память об освящении возрожденного храма от Белгородской митрополии всем попечителям и присутствующим были подарены кованые старинные гвозди из кровли храма. Праздник продолжился концертной программой в рамках Дня села Ивицы и угощением варениками, полевой кашей и горячим чаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Траты белгородцев в праздники выросли почти на 20%
Белгородец после вмешательства приставов возместил ущерб за ДТП
В селе Ивица Корочанского района Белгородчины прошел обряд освящения восстановленного храма Василия Великого
В Старом Осколе оборудовано пять мест массового купания на Крещение
В поселке Разумное Белгородского района возле школы появились лежачие полицейские
Белгородку, убившую новорожденного, отправят в колонию
В Белгороде студент сядет на тринадцать суток за заваленного оленя
Центрально-Черноземный банк Сбербанка представил «Накопительный счет» с повышенной процентной ставкой
В Ровеньском районе Белгородчины участились случаи мошенничества с материнским капиталом
Росгвардейцы провели урок мужества с белгородскими школьниками
В Белгородском районе сняли рыбака с тонкого льда
В Белгороде на Крещение будут оборудованы две купели
Неоплаченные штрафы обернулись для белгородца обязательными работами
На Белгородчине прошел митинг к годовщине освобождения Готовской территории от фашистских захватчиков
Жительница Белгородской области почти год после смерти отца получала его пенсию
Клиенты Tele2 в новогодние праздники скачали вдвое больше трафика, чем годом ранее
Пряники от ректора и веточка сирени ожидают Татьян Белгородского госуниверситета в День студента
Росгвардейцы провели зимний военно-полевой выход для белгородских кадетов
В Валуйках Белгородской области вручили коляску для двойняшек
В поселке Ракитном белгородские пожарные спасли котенка, упавшего в глубокий канализационный люк