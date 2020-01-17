В селе Ивица Корочанского района Белгородчины прошел обряд освящения восстановленного храма Василия Великого

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:53:35+03:00

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Торжества прошли в престольный православный праздник села – день памяти Святителя Василия Великого. Чин освящения и первую Божественную литургию провел митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Ровно год потребовалось Попечительскому совету храма под председательством депутата областной Думы, председателя Президиума ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области» Василия Потрясаева для его восстановления. Поздравляя с открытием храма, губернатор Белгородской области Евгений Савченко поблагодарил всех, оказывавших благотворительную помощь, пожелал добра и благополучия, подчеркнул значимость произошедшего события. Слова поздравлений и добрых пожеланий землякам адресовал глава администрации Корочанского района Николай Нестеров Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн также пожелал селу Ивица прирастать жителями. Ярким свидетельством тому будет постоянно наполненная детьми расположенная неподалеку детская игровая площадка. По завершению церемонии открытия храма Евгений Савченко предложил с наступлением весны заложить рядом с храмом Васильевский парк. На память об освящении возрожденного храма от Белгородской митрополии всем попечителям и присутствующим были подарены кованые старинные гвозди из кровли храма. Праздник продолжился концертной программой в рамках Дня села Ивицы и угощением варениками, полевой кашей и горячим чаем.

ИСТОЧНИК KP.RU