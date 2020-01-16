В поселке Разумное Белгородского района возле школы появились лежачие полицейские

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:53:01+03:00

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В поселке городского типа Разумное Белгородского района по улице Вересковая появились лежачие полицейские. Необходимость в искусственных неровностях появилась после открытия в микрорайоне «Разумное 54» СОШ №4 «Вектор успеха». Обустройство дорожных объектов выполнено в целях обеспечения условий для безопасного передвижения учащихся.

Просьбу о необходимости оборудования лежачими полицейскими на данном участке оперативно обозначила система «Инцидент-менеджмент», анализирующая обращения в социальных сетях, позволяя тем самым быстро решать выявленные проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU