16 Янв. 2020 2020-01-16T17:08:50+03:00

В Старом Осколе оборудовано пять мест массового купания на крещение. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

19 января православные будут отмечать один из главных христианских праздников - Крещение Господне

Изменить размер текста: A A

В Старооскольском городском округе оборудованы пять мест массового купания: купели подготовлены на городских пляжах на ул. 17-ти Героев и в микрорайоне Юность, а также в селах Потудань, Сорокино и Бабанинка.

Священнослужители Старооскольских благочиний проведут чин освящения иорданей. Всех желающих согреют горячим чаем. В ночное время все купели будут освещены. Безопасность в Крещение обеспечат сотрудники МЧС и МВД. Также будет организовано дежурство бригад медиков.

По прогнозу Гидрометцентра, в Старом Осколе 18 января будет около -1 °С ночью и +1 °С днем. На следующий день ожидается минусовая температура: -4 ° ночью и -2 ° днем.

Всего в Белгородской области оборудовано 83 места массового купания, где можно будет безопасно совершить обряд омовения.

Представители службы спасения напоминают: чтобы обряд крещенского омовения прошел безопасно, необходимо совершать купания именно в подготовленных местах. От погружения в холодную воду следует отказаться людям с хроническими заболеваниями и нетрезвым гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU