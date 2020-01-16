2020-01-16T17:08:50+03:00
Общество

В Старом Осколе оборудовано пять мест массового купания на Крещение

19 января православные будут отмечать один из главных христианских праздников - Крещение Господне
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Старом Осколе оборудовано пять мест массового купания на крещение. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаВ Старом Осколе оборудовано пять мест массового купания на крещение. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
Изменить размер текста:

В Старооскольском городском округе оборудованы пять мест массового купания: купели подготовлены на городских пляжах на ул. 17-ти Героев и в микрорайоне Юность, а также в селах Потудань, Сорокино и Бабанинка.

Священнослужители Старооскольских благочиний проведут чин освящения иорданей. Всех желающих согреют горячим чаем. В ночное время все купели будут освещены. Безопасность в Крещение обеспечат сотрудники МЧС и МВД. Также будет организовано дежурство бригад медиков.

По прогнозу Гидрометцентра, в Старом Осколе 18 января будет около -1 °С ночью и +1 °С днем. На следующий день ожидается минусовая температура: -4 ° ночью и -2 ° днем.

Всего в Белгородской области оборудовано 83 места массового купания, где можно будет безопасно совершить обряд омовения.

Представители службы спасения напоминают: чтобы обряд крещенского омовения прошел безопасно, необходимо совершать купания именно в подготовленных местах. От погружения в холодную воду следует отказаться людям с хроническими заболеваниями и нетрезвым гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Старом Осколе оборудовано пять мест массового купания на Крещение
В поселке Разумное Белгородского района возле школы появились лежачие полицейские
Белгородку, убившую новорожденного, отправят в колонию
В Белгороде студент сядет на тринадцать суток за заваленного оленя
Центрально-Черноземный банк Сбербанка представил «Накопительный счет» с повышенной процентной ставкой
В Ровеньском районе Белгородчины участились случаи мошенничества с материнским капиталом
Росгвардейцы провели урок мужества с белгородскими школьниками
В Белгородском районе сняли рыбака с тонкого льда
В Белгороде на Крещение будут оборудованы две купели
Неоплаченные штрафы обернулись для белгородца обязательными работами
На Белгородчине прошел митинг к годовщине освобождения Готовской территории от фашистских захватчиков
Жительница Белгородской области почти год после смерти отца получала его пенсию
Клиенты Tele2 в новогодние праздники скачали вдвое больше трафика, чем годом ранее
Пряники от ректора и веточка сирени ожидают Татьян Белгородского госуниверситета в День студента
Росгвардейцы провели зимний военно-полевой выход для белгородских кадетов
В Валуйках Белгородской области вручили коляску для двойняшек
В поселке Ракитном белгородские пожарные спасли котенка, упавшего в глубокий канализационный люк