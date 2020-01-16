2020-01-16T13:53:31+03:00
Общество

Росгвардейцы провели урок мужества с белгородскими школьниками

Примером для всех служит Герой Советского Союза Алексей Волошин, которому в этом году исполняется 100 лет
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.
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Росгвардецйцы провели урок мужества для белгородских учащихся школы №39. Сотрудники спецподразделения рассказали школьникам об истории войск, отряда мобильного особого назначения и примерах мужества военнослужащих и сотрудников ведомства. Рассказали и о ветеране войск правопорядка Герое Советского Союза полковнике в отставке, которому в этом году исполняется 100лет, Алексея Прохоровича Волошина.

«Удостоенный не только «Золотой Звезды» СССР, но и «Серебряной звезды» США, Алексей Прохорович прошел через самые тяжелые сражения Великой Отечественной войны: Сталинградскую и Курскую битвы, форсирование Днепра, освобождение Орла и Чернигова. Несмотря на почтенный возраст, он продолжает активно участвовать в жизни Росгвардии. Алексей Прохорович служит примером для подрастающего поколения. Он делает все, чтобы современная молодежь чтила героическое прошлое своего народа и была достойна поколения победителей», - подчеркнул в своем рассказе сотрудник ОМОН подполковник Вадим Серых.

В завершение мероприятия школьники ознакомились с экспозицией музея боевой славы отряда мобильного особого назначения, бронетехникой и вооружением спецподразделения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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