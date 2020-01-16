В Белгородском районе сняли рыбака с тонкого льда

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:00:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Запрет выхода на тонкий лед не останавливает любителей острых ощущений. Так, 15 января на телефон Службы спасения поступило сообщение от очевидца, который сообщил, что на пруду в селе Белдыревка Белгородского района на льду лежит мужчина. Как выяснилось, рыбак находился в состоянии алкогольного опьянения. По тонкому льду сами очевидцы не смогли к нему подобраться, и на место незамедлительно были направлены спасатели поисково-спасательной службы области.

Сложность спасательной операции состояла в том, что пострадавший мужчина находился от берега на расстоянии около 100 метров, толщина льда была меньше 7 сантиметров, то есть его прочности не хватало даже для того, что бы выдержать одного человека, а перед спасателями стояла задача эвакуировать пострадавшего и не угодить в ледяную ловушку.

Облачившись в гидрокостюм и спасательный жилет, обмотав себя страховочным тросом, один из спасателей все же добрался до пострадавшего. Сразу стало понятно, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и провел на льду достаточно много времени. Одежда на рыбаке была полностью мокрая, а лед под ним пошел трещинами. Мужчину незамедлительно доставили на берег и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. При этом рыбак от госпитализации он отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU