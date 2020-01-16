2020-01-16T14:41:01+03:00
Общество

В Ровеньском районе Белгородчины участились случаи мошенничества с материнским капиталом

Выявлены случаи запросов дел материнского капитала в другие регионы
Ирина ТАРАСОВА
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В Ровеньском районе Белгородчины участились случаи мошенничества с материнским капиталом. Фото пресс-службы администрации Ровеньского районаВ Ровеньском районе Белгородчины участились случаи мошенничества с материнским капиталом. Фото пресс-службы администрации Ровеньского района
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Управление Пенсионного фонда России в Ровеньском районе призывает быть бдительными владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал. В последнее время в различных регионах Российской Федерации зарегистрирован рост числа фактов мошенничества с материнским капиталом. В нашей области выявлены случаи запросов дел материнского (семейного) капитала доверенными лицами в другие регионы (Чеченскую Республику, Алтайский край, Пермскую область и др.) с последующим распоряжением средствами материнского (семейного) капитала.

От действия отдельных предприимчивых риэлторов и фирм страдают не только доверчивые мамы, но и ущемляются права несовершеннолетних детей, семьи рискуют остаться без материнского капитала.

Чтобы избежать неприятностей, рекомендуем не верить рекламным объявлениям, в т.ч. в сети интернет, с предложениями «обналичить» материнский капитал, не соглашаться на сомнительные сделки, не оформлять доверенности на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Если возникает малейшее подозрение, лучше обратиться за помощью в любое Управление Пенсионного фонда области, где специалисты дадут квалифицированную консультацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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