В Белгороде на Крещение будут оборудованы две купели

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:20:46+03:00

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На праздник Крещения в Белгороде на Центральном городском пляже будут действовать две купели: одна возле клуба закаливания «Белгородец», другая – у причала водно-спасательной станции. В канун праздника места для купания проверят на безопасность водолазы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на берегу будут дежурить сотрудники скорой, полиции, муниципальной стражи, МЧС. Также в этот день выедут на дежурства экипажи ДПС. Для горожан будут оборудованы палатки для обогрева и переодевания, организуют работу точек с горячим чаем и кофе. Автомобилистам рекомендуют подъезжать к месту омовения со стороны улицы Корочанской и оставлять авто на парковке.

Спасатели Белгорода напоминают белгородцам о мерах безопасности: нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения; строго запрещено купание детей без присмотра родителей; окунаться можно только в специально отведенных местах, проверенных соответствующими службами; после купания необходимо сразу переодеться в сухую теплую одежду и пройти в отапливаемые палатки; запрещается выходить на неокрепший лед группами.

Как сообщили в Гидрометцентре, днем 18 января ожидается нулевая температура, ночью столбик термометра опустится до – 2 градусов. 19 января днем будет около – 2, ночью – 4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU