Неоплаченные штрафы обернулись для белгородца обязательными работами

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:28:17+03:00

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За неуплату 4 штрафов ГИБДД житель Валуек отбыл 88 часов обязательных работ. Мужчина был привлечен к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, однако своевременно штрафы, размер которых составил 2100 рублей, не оплатил. Тем самым он совершил административное правонарушение. Суд рассмотрев материалы назначил административное наказание в виде 22 часов обязательных работ за каждое правонарушение.

Исполнительные документы об исполнении административного наказания поступили в Валуйский районный отдел судебных приставов УФССП России по Белгородской области. Должнику вручили постановления о возбуждении исполнительных производств вместе с направлением на предприятие жилищно-коммунального хозяйства для отбывания наказания. При этом его предупредили, что уклонение от исполнения может обернуться еще одним наказанием, вплоть до ареста.

Назначенное судом наказание мужчина отбыл, а также во избежание новых проблем оплатил штрафы ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU