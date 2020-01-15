2020-01-15T22:37:27+03:00
Общество

Жительница Белгородской области почти год после смерти отца получала его пенсию

В отношении женщины возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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С заявлением о хищении денежных средств в полицию Старого Оскола в минувшем декабре обратился представитель Пенсионного фонда Российской Федерации в Белгородской области. После смерти 93-летнего жителя городского округа на его карту в течение еще девяти месяцев по какой-то причине начисляли пенсию. В итоге набежала сумма порядка 500 тысяч рублей. Когда ПФР узнал, что мужчины давно нет в живых, денег на его счете уже не было.

Полицейские выяснили, что к хищению причастна дочь пенсионера. По предварительным данным, 57-летняя женщина после смерти отца продолжила распоряжаться его картой и получать пенсию за покойного родственника. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Ей может грозить до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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