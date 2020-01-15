2020-01-15T17:47:15+03:00
Общество

Клиенты Tele2 в новогодние праздники скачали вдвое больше трафика, чем годом ранее

Белгород – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги работы сети в новогодние праздники
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С 1 по 8 января 2020 года клиенты оператора скачали 90 Пб трафика.

Пик интернет-активности абонентов пришелся на 3 января, когда потребление выросло до 11,5 Пб. Общая продолжительность звонков по сравнению с прошлым годом увеличилась на 7%. Белгородцы за время праздничных каникул использовали на 82% больше трафика, чем в предыдущем году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Клиенты Tele2 в новогодние праздники скачали вдвое больше трафика, чем годом ранее
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