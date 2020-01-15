В Валуйках Белгородской области вручили коляску для двойняшек

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:05:23+03:00

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В Валуйках давно стало доброй традицией вручать коляски семьям, где рождается двойня. На этот раз счастливыми обладателями такого подарка стала семья Алексея и Натальи Ватутиных из села Мандрово. Полтора месяца назад у них на свет появились сразу двое ребятишек - мальчик Степан и девочка Элла. Детки хорошо растут и развиваются, чувствуя на себе заботу любящих родителей.

Поздравить семью с рождением двойни приехали: глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов, другие официальные лица. После у семьи Ватутиных с главой администрации городского округа состоялся конструктивный диалог, в ходе которого был поднят вопрос о приобретении молодой парой собственного жилья и возможной перспективе построить его в селе Ватутино.

ИСТОЧНИК KP.RU