На Белгородчине прошел митинг к годовщине освобождения Готовской территории от фашистских захватчиков

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:34:05+03:00

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В центре села Готовье Красненского района Белгородчиныу у памятника односельчанам был организован и проведен митинг, посвященный 77-й годовщины со Дня освобождения Готовской территории от немецко-фашистских захватчиков. Председатель совета ветеранов Николай Лесунов поздравил всех, рассказал об освобождении села Готовье, о событиях и фактах тех времен, призвал всех ценить Победу, завоеванную нашими дедами и прадедами.

Директор районного музея Дурова Ольга Николаевна рассказала, что в честь празднования 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут в течение года организованы выставки, проведены олимпиады, конкурсы и уроки на военную тематику. Она призвала всех принять активное участие во всех мероприятиях, посвященной этой священной дате.

ИСТОЧНИК KP.RU