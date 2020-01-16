2020-01-16T10:34:05+03:00
Общество

На Белгородчине прошел митинг к годовщине освобождения Готовской территории от фашистских захватчиков

Выступающие призвали всех ценить Победу, завоеванную дедами
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Красненском районе Белгородчины прошел митинг к 77-й годовщине освобождения Готовской территории от немецко-фашистских захватчиков. Фото пресс-службы администрации Красненского районаВ Красненском районе Белгородчины прошел митинг к 77-й годовщине освобождения Готовской территории от немецко-фашистских захватчиков. Фото пресс-службы администрации Красненского района
Изменить размер текста:

В центре села Готовье Красненского района Белгородчиныу у памятника односельчанам был организован и проведен митинг, посвященный 77-й годовщины со Дня освобождения Готовской территории от немецко-фашистских захватчиков. Председатель совета ветеранов Николай Лесунов поздравил всех, рассказал об освобождении села Готовье, о событиях и фактах тех времен, призвал всех ценить Победу, завоеванную нашими дедами и прадедами.

Директор районного музея Дурова Ольга Николаевна рассказала, что в честь празднования 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут в течение года организованы выставки, проведены олимпиады, конкурсы и уроки на военную тематику. Она призвала всех принять активное участие во всех мероприятиях, посвященной этой священной дате.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24