2020-01-15T16:45:11+03:00
Общество

Пряники от ректора и веточка сирени ожидают Татьян Белгородского госуниверситета в День студента

НИУ "БелГУ" готовится празднично отметить Татьянин день
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".
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В канун Дня российского студенчества, 24 января, в НИУ «БелГУ» пройдет большая праздничная программа. Мероприятия состоятся на нескольких площадках вуза. Традиционно празднование откроется молебном в домовом университетском храме Архангела Гавриила. В холле молодежного культурного центра будет проходить развлекательная интерактивная программа для студентов, которая завершится традиционным угощением пряниками. В три часа в концертном зале пройдет торжественное мероприятие «Нас всех одна судьба связует», в ходе которого руководитель вуза поздравит студенческого сообщество НИУ «БелГУ» с праздником, а награжденным Татьянам подарит по традиции веточку сирени, выращенную в ботаническом саду НИУ «БелГУ».

В вузе также будут проходить спортивные мероприятия, по окончании которых всех участников организаторы будут угощать пирогами. Состоится и шахматный Блиц турнир и турнир по Русским шашкам в Центре развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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