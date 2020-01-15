Росгвардейцы провели зимний военно-полевой выход для белгородских кадетов

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:57:32+03:00

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В течение трех суток на территории Беломестного сельского поселения Белгородчины воспитанники военно-патриотического клуба «Север» имени Героя России Вячеслава Воробьева оттачивали приобретенные навыки под патронажем росгвардейцев и регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Полевые условиях мобилизовали кадетов показать свою выносливость, готовность к выполнению задач в различных ситуациях и взаимовыручку. Офицеры СОБР Управления Росгвардии по Белгородской области рассказали кадетам о том, что такое тактическая аптечка и какие препараты должны в ней быть, продемонстрировали экипировку сотрудников спецподразделения, а так же объяснили нюансы, которые необходимо знать, чтобы справиться с 3-х дневным полевым выходом.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

В один из дней полевой кадетский лагерь посетили руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Герой России Вячеслав Воробьев и заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Василий Ермоленко. Полковник Василий Ермоленко отметил, что наступивший год ознаменован знаковой для России датой – 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Ведомством будут организованы подобные специальные проекты и акции, нацеленные на патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о советских воинах, отстоявших свободу и независимость нашего государства.

ИСТОЧНИК KP.RU