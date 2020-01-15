В поселке Ракитном белгородские пожарные спасли котенка, упавшего в глубокий канализационный люк

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:44:25+03:00

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В поселке Ракитном Белгородской области пожарные пришли на помощь котенку, упавшему в пустой канализационный люк. Сами жители, которые позвонили в Единую дежурно-диспетчерскую службу поселка Ракитное, не смогли, так как люк оказался очень глубоким.

Котенка, отчаянно призывающего на помощь жалобным мяуканьем, обнаружили в пустом канализационном люке на улице Базарной. Судя по всему, он долгое время находится там без еды и воды. И неравнодушные жители поселка обратились к сотрудникам МЧС. Стоит отметить, что в МЧС нет специальной службы, которая занимается спасением животных, и в компетенцию пожарных и спасателей подобные случаи не входят. Но учитывая, что в этот момент помощь людям не требовалась, сотрудники МЧС откликнулись на просьбу звонивших.

На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 33. Один из спасателей с помощью трехколенной лестницы спустился в люк и затем передал спасенное животное своим коллегам на поверхность. А затем измученного и испуганного котенка сотрудники МЧС отдали в руки звонившим в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU