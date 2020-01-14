2020-01-14T16:49:18+03:00
Общество

Белгородские энергетики завершили реконструкцию подстанции в Старом Осколе

Подстанция 110 кВ «Промышленная» установленной мощностью 50 МВА введена в эксплуатацию в 1983 году
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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«Россети Центр Белгородэнерго» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго») завершил работы по модернизации и техническому перевооружению подстанции 110 кВ «Промышленная» в Старом Осколе.

В рамках реконструкции энергетики заменили системы релейной защиты и противоаварийной автоматики, обновили телемеханику и системы учета электроэнергии, вместо морально и физически устаревших масляных выключателей и отделителей с короткозамыкателями (ОД/КЗ) установили вакуумные и элегазовые выключатели.

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