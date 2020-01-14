2020-01-14T16:26:23+03:00
Происшествия

Жителя Старого Оскола во время конфликта в баре ударили бутылкой по голове

Полицейские и росгвардейцы задержали подозреваемого
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Сообщение о пострадавшем во время конфликта в баре жителе Старооскольского городского округа поступило в полицию из медучреждения, куда доставили 46-летнего мужчину с травмой головы. Выяснилось, что отдыхавший за соседним столиком посетитель ударил его стеклянной бутылкой по голове.

Участковый уполномоченный выехал на место происшествия и установили приметы предполагаемого злоумышленника. На его розыск были ориентированы наружные службы полиции и Росгвардии. При патрулировании улиц сотрудники вневедомственной охраны заметили в микрорайоне Солнечный мужчину, подходящего под описание подозреваемого. Подозреваемого – 36-летнего местного жителя, задержали.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении оскольчанина отделом дознания возбуждено уголовное за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Он может лишиться свободы на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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