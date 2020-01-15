2020-01-15T09:17:09+03:00
Общество

Чистая родниковая вода в селе Пороз Белгородчины стала доступнее

Члены ТОС «Доверие – 3» реализовали проект по благоустройству колодца
Ирина ТАРАСОВА
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Чистая родниковая вода в селе Пороз Белгородчины стала доступнее. Фото пресс-службы администрации Грайворонского городского округаЧистая родниковая вода в селе Пороз Белгородчины стала доступнее. Фото пресс-службы администрации Грайворонского городского округа
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Село Пороз - живописный уголок Грайворонского края, которое насчитывает 284 жителя. Все без исключения порозовцы активно участвуют в благоустройстве своего села: проводят субботники, наводят порядки на кладбище, у памятника, в зонах отдыха. На одном из заседаний ТОСа «Доверие-3» было решено привести в порядок колодец – источник чистой родниковой воды.

С этой целью порозовцы решили принять участие в региональном конкурсе проектов среди ТОСов области, чтобы на выигранный грант реализовать задуманные планы по благоустройству колодца. Так и случилось. Проект по обеспечению жителей чистой родниковой водой путем благоустройства колодца стал одним из победителей конкурса. Таким образом, в июле 2019 года порозовцы приступили к ремонту колодца, получив поддержку в размере 120 тысяч рублей.

В ходе работ жители демонтировали и заменили верхнее кольцо колодца, очистили и провели дезинфекцию, заменили и покрасили ограждение, уложили тротуарную плитку, высадили вокруг цветы.

По словам председателя ТОС «Доверие-3» Лауры Ольховик, впереди у жителей еще много планов и целей по преображению своего родного села.

ИСТОЧНИК KP.RU

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