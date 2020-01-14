В Волоконовском районе Белгородчины соседей осчастливливали варениками

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:52:09+03:00

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С появлением Старого Нового года появилась традиция лепить вареники. Всей семьей днем заготавливают тесто и начинку, а потом за общим столом приступают к лепке. Сюрпризом может быть что угодно, все зависит от фантазии. Считается, что тот, кому попадется «счастливый вареник», будет удачлив весь год. Вот и активисты ТОС «Приграничный» хутора Киселев Борисовского сельского поселения Волоконовского района Белгородчины совместно с главой администрации поселения провели акцию «Счастливый вареник соседу», угостив варениками пожилых тосовцев своего хутора и соседнего ТОСа «Привольный» хутора Плотвянка. Задорная необычная акция прошла с большим успехом.

ИСТОЧНИК KP.RU