15 Янв. 2020 2020-01-15T11:41:06+03:00

Мероприятия в рамках Года памяти и славы стартовали в Белгородском районе. Фото пресс-службы администрации Белгородского района

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2020-й год в России объявлен Годом памяти и славы. Он учрежден Указом Президента РФ в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В Белгородском районе Белгородской области Год памяти и славы открыли в Мясоедовской модельной библиотеке-музее «Мясоедовское подполье», где стартовала акция «Прочти книгу о войне», которая продлится с января по май 2020 года.

Участники патриотического часа «Страницы Великой Отечественной войны» познакомились с серией номеров литературно-художественного журнала, на страницах которого опубликованы произведения, посвященные Великой Отечественной.

В течение года в библиотеке будет работать выставка «Остался в сердце вечный след войны!», на которой представлены книги, рассказывающие об известных и малоизвестных страницах крупнейшей в истории человечества войны, а также художественные произведения о Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU