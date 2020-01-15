Мероприятия в рамках Года памяти и славы стартовали в Белгородском районе
2020-й год в России объявлен Годом памяти и славы. Он учрежден Указом Президента РФ в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В Белгородском районе Белгородской области Год памяти и славы открыли в Мясоедовской модельной библиотеке-музее «Мясоедовское подполье», где стартовала акция «Прочти книгу о войне», которая продлится с января по май 2020 года.
Участники патриотического часа «Страницы Великой Отечественной войны» познакомились с серией номеров литературно-художественного журнала, на страницах которого опубликованы произведения, посвященные Великой Отечественной.
В течение года в библиотеке будет работать выставка «Остался в сердце вечный след войны!», на которой представлены книги, рассказывающие об известных и малоизвестных страницах крупнейшей в истории человечества войны, а также художественные произведения о Великой Отечественной войне.
ИСТОЧНИК KP.RU