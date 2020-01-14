Эстрадный балет из Шебекино Белгородской области привез гран-при с международного конкурса

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:51:12+03:00

Эстрадный балет из Шебекино привез гран-при с международного конкурса. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа

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Эстрадный балет «Эдельвейс» из Шебекинского городского округа принял участие в трех конкурсных программах, проходивших в нашей столице: в V Международном хореографическом турнире «Танцевальное время» в номинации «народный стилизованный танец» – ГРАН-ПРИ; в номинации «эстрадный танец» – диплом лауреата I степени.

Участницы коллектива Диана Силенок и Екатерина Силютина в номинации «детский танец» завоевали диплом лауреата I степени, Полина Леонова и Анастасия Рудых - в номинации «современная хореография» стали обладателями диплома лауреата I степени, Софья Сотникова в номинации «спортивно-эстрадный танец» получила диплом лауреата I степени.

В V Международном конкурсе-фестивале национальных культур и фольклора «Душа народа моего» коллектив стал обладателем ещё одного диплома лауреата I степени. В XI Международном конкурсе-фестивале сценического и художественного искусства «Радость планеты» коллективу присвоено 2 диплома лауреата I степени.

Полина Леонова и Анастасия Рудых стали лауреатами в номинации «современная хореография», а Диана Силенок и Екатерина Силютина в номинации «детский танец» были лучшими.

ИСТОЧНИК KP.RU