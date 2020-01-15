2020-01-15T10:46:31+03:00
Звезды

Выставочный зал «Родина» предлагает белгородцам стать участником создания шедевра

Новый арт-объект будут создавать во время открытия персональной выставки Яны Войцеховской
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Выставочного зала "Родина".Фото пресс-службы Выставочного зала "Родина".
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В выставочном зале «Родина» 16 января откроется персональная выставка члена Белгородского регионального отделения «Творческий Союз художников России» Яны Войцеховской «Флора. Новое воплощение». Выставка «Флора. Новое воплощение» является одной из первых, проводимых в городе Белгороде иммерсивных выставок: гости мероприятия станут не просто наблюдателями, но и участниками художественного процесса и смогут внести свой вклад в создание нового арт-объекта совместно с автором.

Отметим, что художница Яна Войцеховская родилась в городе Валуйки Белгородской области. По образованию она лингвист-переводчик, окончила Белгородский государственный национальный исследовательский университет. Художественное образование получала в Валуйской детской художественной школе имени Виктора Григорова.

Сегодня Яна – практикующий художник в сфере иллюстрации, станковой графики и росписи стен. Она – участник многих выставок, среди которых – выставка-конкурс памяти заслуженного художника России Станислава Косенкова (г. Белгород), межрегиональная выставка произведений молодых художников, посвященная Казимиру Малевичу (г. Курск), а также открытых городских арт-фестивалей, организованных выставочным залом «Родина».

Фото пресс-службы Выставочного зала "Родина".

Фото пресс-службы Выставочного зала "Родина".

Приготовили для участников фестиваля немало сюрпризов. Так, для более полного восприятия произведений, представленных на выставке, всем будет представлена возможность кинетического ощущения реальности. Гости смогут почувствовать запахи различных цветочных ароматических композиций, подходящих для той или иной работы Яны Войцеховской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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