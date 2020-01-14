2020-01-14T14:56:22+03:00
Происшествия

Под Белгородом водитель «под водочкой» устроил ДТП

Автомобилист честно признался полицейским, что отмечал Старый Новый год
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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В понедельник, 13 января, около семи часов вечера в поселке Дубовое на улице Лесная произошло ДТП. По предварительным данным, 64-летний водитель «Мазды» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Шевроле» под управлением 42-летнего мужчины. Последствия аварии могли быть плачевными. К счастью, обошлось без пострадавших. Обе машины получили механические повреждения.

Освидетельствование показало, что водитель «Мазды» управлял автомобилем, будучи нетрезвым. Впрочем и сам предполагаемый виновник происшествия факт употребления спиртного не отрицал. На вопрос полицейских, что пили, мужчина честно ответил: «Водочку». При этом добавил, что накануне отмечал Старый Новый год.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении мужчины составлено два административных материала – за вождение в нетрезвом виде и выезд в нарушение ПДД на встречку. Полицейские напоминают, что за пьяное вождение можно на два года лишиться прав и поплатиться штрафом в тридцать тысяч рублей. Водитель, повторно севший за руль в состоянии опьянения, будет привлечен к уголовной ответственности. Для рецидивистов предусмотрено строгое наказание – до двух лет лишения свободы. Отказ от прохождения медосвидетельствования приравнивается к пьяному вождению. Сотрудники ГИБДД призывают белгородцев не закрывать глаза на такие нарушения. О нетрезвых водителях просят сообщать в дежурную часть региональной Госавтоинспекции по телефонам: 8 (4722) 352-832, 26-42-30.

В Дубовом нетрезвый водитель совершил ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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