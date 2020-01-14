В «Светланин день» белгородцы услышат лучшее сопрано филармонии

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:23:40+03:00

Изменить размер текста: A A

29 января в Большом зале состоится юбилейный концерт одной из ведущих солисток Белгородской филармонии, заслуженной артистки России Светланы Ломоносовой (сопрано). Артистка приготовила для белгородской публики все самое лучшее и любимое из своего репертуара. Гости филармонии услышат партии из опер Верди, Моцарта, Пуччини, Россини, а также известные песни Александры Пахмутовой, Исаака Дунаевского, Тихона Хренникова, Исаака Шварца.

На вечере Светлана Ломоносова выступит с симфоническим оркестром Белгородской филармонии под управлением приглашенного дирижера из Ярославля — заслуженного артиста России Анатолия Оселкова. В программе также примут участие народный артист РФ Евгений Григорьев (бас-баритон), заслуженный артисты РФ Нина Стрижова (меццо-сопрано), Владимир Бойко (баритон), лауреаты международных конкурсов Наталья Пашун (сопрано), Наталья Воскресенская (меццо-сопрано). Концертмейстер – заслуженная артистка РФ Людмила Петрова (фортепиано). Режиссер-постановщик Ирина Тихонова. Ведущая – заслуженный работник культуры РФ Людмила Сидорова.

ИСТОЧНИК KP.RU