2020-01-14T12:34:05+03:00
Общество

По факту пожара в Больших Липягах Белгородской области возбуждено уголовное дело

Расследуется дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам
Ирина ТАРАСОВА
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По факту пожара в Больших Липягах Белгородской области возбуждено уголовное дело.По факту пожара в Больших Липягах Белгородской области возбуждено уголовное дело.Фото: "КП" Архив
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Валуйский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФпо Белгородской области возбудил уголовное по факту возгорания жилого дома в селе Большие Липяги Вейделевского района. Дело открыто по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Напомним, что 12 января около 23 часов в жилом доме в селе Большие Липяги произошло возгорание. В доме проживала семья с двумя детьми 2015 года рождения. Как было пре6дварительно установлено, очаг возгорания находился в месте подключения электрогирлянды новогодней елки к электросети. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили еще живого ребенка, который был оперативно доставлен в Валуйскую ЦРБ. Увы, также были обнаружены тела 28-летней хозяйки и ее 4-летнего сына со следами термического воздействия. Глава семьи в это время находился на работе.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, в настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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