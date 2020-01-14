2020-01-14T13:33:49+03:00
Общество

В новогодние праздники белгородские должники электронно оплатили более миллиона рублей

Всего электронным сервисом воспользовались 288 жителей области
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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В новогодние праздники 288 должников по исполнительным производствам воспользовались электронными способами оплаты долгов. Общая сумма оплаченных долгов в праздничные дни составила 1 миллион 122 тысячи рублей. В основном, это задолженности по исполнительным производствам о взыскании штрафов ГИБДД, налоговых платежей, в пользу физических и юридических лиц.

Так, жительница поселка Дубовое, чтобы избежать мер принудительного исполнения и взыскания исполнительского сбора, оплатила в пользу юридического лица 13 тысяч рублей. Исполнительное производство было возбуждено в канун Нового года судебным приставов-исполнителем Белгородского районного отдела.

Белгородка, которая в настоящее время проживает в Москве, воспользовалась электронным способом оплаты долгов и погасила кредит на сумму 462 тысяч рублей.

Наибольшую активность в добровольной оплате проявили старооскольцы: 44 должника погасили долги по различным категориям исполнительных производств

ИСТОЧНИК KP.RU

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