2020-01-13T16:20:59+03:00
Происшествия

Пострадавшим при «хлопке» на комбикормовом заводе выделят по 1 миллиону рублей

Холдинг также готов взять на себя лечение и дальнейшую реабилитацию сотрудников
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы регионального Следственного комитета.Фото пресс-службы регионального Следственного комитета.
Изменить размер текста:

Сегодня, 13 января, на заседании оперативного штаба у губернатора области было принято решение об оказании помощи пострадавшим при «хлопке», который произошел на территории и предприятия «Новоборисовское ХПП» в Борисовском районе. Каждому из пострадавших выделят по 1 миллиону рублей. Также холдинг выразил готовность взять на себя лечение и дальнейшую реабилитацию сотрудников.

Напомним, что происшествие произошло 11 января. В результате производственного хлопка пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе пострадали четыре сотрудника дежурной смены, которые работают грузчиками. Они были доставлены в ожоговый центр областной клинической больницы Святителя Иоасафа в тяжелом состоянии. Все пациенты находятся в сознании. В настоящий момент решается вопрос о целесообразности доставки пострадавших средствами санавиации в столичную клинику. Самым тяжелым является состояние мужчины 1986 года рождения, который получил термический ожог около 95% тела.

На заседании оперативного штаба отмечалось, что на комбикормовом заводе произошло частичное разрушение сэндвич-панелей и остекления здания. За разрушением последовало возгорание готовой продукции. По предварительным данным, на предприятии был нарушен технологический регламент процесса производства.

По результатам совещания у губернатора в Белгородской области пройдут внеплановые проверки систем безопасности на подобных предприятиях.

Напомним, что региональный Следственный комитет начал проверку по факту ЧП на комбикормовом заводе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В аэропорту Белгорода задержан похититель дорогих швейцарских часов
Пострадавшим при «хлопке» на комбикормовом заводе выделят по 1 миллиону рублей
Как в Белгородской области в 2020 году будут финансироваться нацпроекты
В селе Большие Липяги Белгородской области на пожаре погибла женщина и ребенок
В Белгородской области губернатор поменял своего зама
18-летнюю жительницу Старого Оскола обвиняют в убийстве сестры
У старооскольца арестовали авто, чтобы он оплатил долг за пользование землей
В Яковлевском районе Белгородчины к детям из сложных семей пришел Дед Мороз
В Валуйском округе Белгородчины освятили купель на Селивановском роднике
На комбикормовом заводе Белгородской области выхлоп пылевоздушной смеси вызвал загорание
В Новооскольской воспитательной колонии прошел день милосердного отношения к осужденным
В Прохоровке Белгородской области пройдет фестиваль народности «Маланья Зимняя»
В Белгородской области на комбикормовом заводе произошел хлопок
Новооскольские дошкольники заступились за лесные елки
В Корочанском районе Белгородчины отменили оливье
В Белгородской области при переходе железной дороги смертельно травмирован мужчина
Белгородский университет стал участником пилотного проекта по созданию суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»
В Борисовском районе Белгородской области продолжаются новогодние праздники
В Белгородской области полицейские за день задержали по горячим следам разбойника и грабителя
В Шебекино Белгородчины выберут лучший ФАП и лучший офис семейного врача
Автоинспекторы украсили санки и одежду юных белгородцев световозвращателями