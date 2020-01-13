Пострадавшим при «хлопке» на комбикормовом заводе выделят по 1 миллиону рублей
Сегодня, 13 января, на заседании оперативного штаба у губернатора области было принято решение об оказании помощи пострадавшим при «хлопке», который произошел на территории и предприятия «Новоборисовское ХПП» в Борисовском районе. Каждому из пострадавших выделят по 1 миллиону рублей. Также холдинг выразил готовность взять на себя лечение и дальнейшую реабилитацию сотрудников.
Напомним, что происшествие произошло 11 января. В результате производственного хлопка пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе пострадали четыре сотрудника дежурной смены, которые работают грузчиками. Они были доставлены в ожоговый центр областной клинической больницы Святителя Иоасафа в тяжелом состоянии. Все пациенты находятся в сознании. В настоящий момент решается вопрос о целесообразности доставки пострадавших средствами санавиации в столичную клинику. Самым тяжелым является состояние мужчины 1986 года рождения, который получил термический ожог около 95% тела.
На заседании оперативного штаба отмечалось, что на комбикормовом заводе произошло частичное разрушение сэндвич-панелей и остекления здания. За разрушением последовало возгорание готовой продукции. По предварительным данным, на предприятии был нарушен технологический регламент процесса производства.
По результатам совещания у губернатора в Белгородской области пройдут внеплановые проверки систем безопасности на подобных предприятиях.
Напомним, что региональный Следственный комитет начал проверку по факту ЧП на комбикормовом заводе.
ИСТОЧНИК KP.RU